Allegri fait tomber la veste et pète les plombs lors de la finale de la Coupe d’Italie

Doctissimo recommande de « boire de l’eau » ou de « regarder une photo agréable » contre les accès de colère, qui sont légion chez Allegri.

La tension était à son paroxysme ce mercredi soir, pour la finale de la Coupe d’Italie entre l’Atalanta et la Juve (0-1). L’ouverture du score précoce de Dušan Vlahović aurait pu faire passer une soirée tranquille à Massimiliano Allegri, mais l’entraîneur turinois a pété les plombs dans les dernières minutes de la rencontre. Exclu pour son comportement envers le quatrième arbitre, l’Italien a retiré veste et cravate avant de revenir de manière menaçante envers ce même quatrième arbitre, qui en a de nouveau pris pour son grade.

En zone mixte, le quintuple vainqueur de la Coupe d’Italie a expliqué ce coup de sang par la tension inhérente à une finale. « C’est quelque chose de normal dans une finale, dans un match avec un tel enjeu, s’est justifié celui qui pourrait bientôt être remplacé par Thiago Motta à la tête de la Vieille Dame. Quand on gagne un trophée, l’émotion est vraiment unique. Ce fut une belle finale dans un stade merveilleux, avec deux belles équipes. »

Una sceneggiata per prendersi la scena e sottolineare che alla fine, nonostante le critiche, continua a vincere (di corto muso). Personaggi come #Allegri prima spariscono e meglio è per il calcio e la cultura dello Sport. Persino peggio di #AlBano.#CoppaItalia #JuventusAtalanta pic.twitter.com/Rxb3jiUHdG

— Angelo Forgione ✒️ (@angelo_forgione) May 15, 2024