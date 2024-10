Bafodé Diakité dévoile le nom de l’attaquant qui l’a le plus marqué dernièrement

En attendant Wesley Saïd samedi.

Homme fort de la défense lilloise depuis le début de la saison, Bafodé Diakité aura encore fort à faire, ce mercredi, sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, face à Antoine Griezmann et sa bande. Avant la rencontre, le défenseur formé à Toulouse s’est confié à L’Équipe, et a notamment dévoilé l’identité de l’attaquant qui l’a le plus impressionné dernièrement. Et il ne faut pas remonter à bien loin puisqu’il s’agit de Viktor Gyökeres du Sporting, affronté le mois dernier.

« Avec ce type de buteurs, on ne s’attend pas à autant de technique, développe-t-il. Souvent, ça va jouer long sur la poitrine de l’attaquant et là, tu peux y aller. J’essaye de mettre des petits coups et je passe devant, mais lui était complet, fort, que ce soit dos au but ou dans la profondeur. Et quand un attaquant décroche et qu’il fait plusieurs touches, ça va, mais s’il joue à une touche comme lui, ce n’est pas simple d’intervenir. »

L’instinct d’Ousmane Dembélé est aussi redouté

Sur la scène nationale, c’est un autre profil que Diakité cite. « Je ne l’ai pas eu en face, mais le mec qui me vient à l’esprit, c’est Ousmane Dembélé. Depuis petit, comme défenseur, on apprend à s’orienter d’un côté pour se faciliter la tâche, mais si tu rentres de ce côté et que Dembélé, à l’instinct, peut aller intérieur, extérieur et ajouter de la vitesse… La solution, c’est de le prendre à plusieurs, mais tu as ensuite des gars libres. »

Ou de le laisser frapper au-dessus…

