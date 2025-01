Après une finale dingue, le Milan renverse l'Inter et remporte la Supercoupe

Inter 2-3 Milan

Buts : Martínez (45e+1) et Taremi (47e) pour les Nerazzurri // Hernandez (52e), Pulisic (80e) et Abraham (90e+3) pour les Rossoneri.

Le Derby della Madonnina en Arabie saoudite…

Triple tenant du titre, l’Inter n’a pas su enchaîner un quatrième sacre consécutif, renversé ce lundi par le Milan, pourtant mené 2-0 en seconde période. Les débats ne se sont animés qu’à la fin d’une première période assez terne, avec des Nerazzurri très embêtés par leurs adversaires. C’est dans le temps additionnel que l’Inter a joué rapidement une touche, permettant à Henrikh Mkhitaryan de s’engouffrer côté gauche. Servi par l’Arménien, Mehdi Taremi a eu la clairvoyance de décaler Lautaro Martínez à droite, qui a ouvert le score en fermant son pied gauche (1-0, 45e+1). Passeur décisif, l’Iranien s’est transformé en buteur à peine le coup d’envoi du second acte donné. Idéalement lancé par Stefan de Vrij, l’ancien de Porto n’a eu aucun mal à battre Mike Maignan, abandonné par sa défense (2-0, 47e).

Remontada !

Dos au mur, Sérgio Conceição a choisi de lancer Rafael Leão, auteur d’une entrée magistrale. C’est lui qui a provoqué le coup franc plein axe que Théo Hernandez s’est occupé d’envoyer au fond des filets pour réduire l’écart (2-1, 52e). Déclassé par Paulo Fonseca comme Leão, Hernandez a peut-être lancé sa saison ce soir. Après un débordement dans son couloir gauche, le Français a centré en retrait vers Christian Pulisic, bien inspiré d’envoyer une frappe du gauche sur laquelle Yann Sommer n’a rien pu faire (2-2, 80e).

⚽️🇮🇹 INCROYABLE MILAN ! Les Rossoneri, menés 2 à 0, renversent l'Inter en finale de la Supercoupe d'Italie grâce à ce but de Tammy Abraham dans le temps additionnel Suivez la rencontre sur L'Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/ApYAs3FymL — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 6, 2025

La folie rossonera ne s’est pas arrêtée là et l’Américain, en trouvant une sublime passe cachée vers Leão, a permis à l’ancien Lillois de servir Tammy Abraham, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide pour offrir cette Supercoupe d’Italie au Milan, dans le temps additionnel (2-3, 90e+3).

Quel match !

