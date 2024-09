Le Milan remporte le derby face à l’Inter dans le money time

Inter 1-2 AC Milan

Buts : Dimarco (27e) pour les Nerazzurri // Pulisic (10e) et Gabbia (89e) pour les Rossoneri

Deux clubs, deux ambiances. Au coup d’envoi, l’Inter est en pleine confiance, invaincue depuis le début de saison, revient d’un déplacement à Manchester plus que convaincant et, surtout, reste sur une série de six victoires consécutives dans le derby. De son côté, le Milan patine en ce début de saison et cette défaite survenue quatre jours plus tôt face à Liverpool (1-3) a plongé le club dans une mini-crise, avec Paulo Fonseca (déjà) sur la sellette.

Avec ce 210e derby du nom, les Rossoneri avaient donc l’occasion de se relancer. Et qui d’autre que Matteo Gabbia, le bambino formé à Milan, pour offrir la victoire aux siens d’une tête rageuse dans les ultimes minutes. Une victoire que l’AC Milan n’a pas volée, lui permettant de revenir à égalité de points avec son cousin nerazzurro, mais surtout de stopper l’hémorragie.

Dimarco répond à Pulisic

L’AC Milan prend la mesure de l’enjeu et commence la rencontre tambour battant. Dominateurs et entreprenants, les hommes de Fonseca envoient un premier avertissement à leurs cousins, avec une frappe de Morata que Sommer parvient à repousser d’une main ferme (6e). Et comme face à Liverpool, la solution va venir de Captain America : récupérant le cuir dans les pattes de Mkhitaryan, Pulisic fait parler son talent pour perforer la défense intériste et ajuste Sommer d’un pointard des familles (0-1, 10e).

Mais comme face à Liverpool, après avoir ouvert le score, le Milan recule et laisse le cuir à l’Inter. Les champions en titre sortent peu à peu la tête de l’eau et reprennent le contrôle du pallone. Si la bande de Maignan se montre solide et disciplinée, il suffit aux Interistes d’une erreur défensive pour trouver la faille : Lautaro Martínez profite de la mauvaise lecture d’Emerson pour servir Dimarco – seul dans la surface –, qui égalise d’une frappe sèche dans le petit filet opposé (1-1, 27e). En confiance, les Nerazzurri ne baissent pas en régime, au contraire. Acculés dans leurs 20 mètres, les Rossoneri s’en remettent à Maignan, qui sort le grand jeu pour stopper une tentative de son compatriote Thuram (42e).

Et Gabbia délivra les siens

Si l’Inter revient sur le gazon avec les mêmes intentions et très nettement la possession, ce sont bien les hommes de Paulo Fonseca qui se procurent les plus grosses occasions. Solides et disciplinés, ces derniers se montrent tranchants en transition rapide, mais butent sur un Sommer impérial, qui écœure respectivement Rafael Leão à deux reprises (47e et 75e) et Reijnders (65e). Les Interistes dominent donc, mais cette domination est stérile. Excepté une reprise de Lautaro Martínez que Maignan repousse (72e), ils peinent terriblement à se montrer dangereux dans ce second acte et, surtout, se retrouvent en grande difficulté sur les transitions rapides rouge et noir, à l’instar de cette contre-attaque amenée par Leão, qui sert Abraham, mais l’attaquant anglais croise trop sa frappe et manque le cadre (75e).

Dans ce dernier quart d’heure, les Rossoneri lâchent les chevaux, poussent, et l’Inter recule. Et leurs efforts vont être logiquement récompensés. Auteur d’un match cinq étoiles défensivement, Matteo Gabbia enfile son costume de super-héros dans les dernières minutes. Servi sur un plateau par Reijnders, le défenseur formé au Milan prend le dessus sur Frattesi et trompe Sommer d’un coup de casque plein de détermination (1-2, 89e). L’Inter se rue à l’attaque, tente de revenir, en vain, les hommes de Fonseca tiennent trop à cette victoire et résistent. Milan est rouge et noir !

Inter (3-5-2) : Sommer – Bastoni (Carlos Augusto, 81e), Acerbi, Pavard – Dimarco, Mkhitaryan (Frattesi, 63e), Çalhanoğlu (Asllani, 63e), Barella (Zieliński, 74e), Dumfries (Darmian, 63e) – L.Martínez, Thuram. Entraîneur : Simone Inzaghi.

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan – Hernández, Tomori, Gabbia, Emerson – Fofana, Reijnders – Rafael Leão (Chukwueze, 87e), Morata (Loftus-Cheek, 78e), Pulisic (Okafor, 78e) – Abraham (Pavlović, 90e+3). Entraîneur : Paulo Fonseca.

