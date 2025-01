Pronostic Inter AC Milan : Analyse, cotes et prono de la Supercoupe d’Italie

L’Inter prend sa revanche sur le Milan ?

Champion d’Italie en titre, l’Inter est au rendez-vous de cette finale de Supercoupe d’Italie se jouant en Arabie saoudite, après avoir battu une Atalanta en super forme en demi-finales (2-0). Une 5e victoire consécutive pour les Intéristes, beaux 3es de Serie A avec un match en moins, et toujours en lice en Coupe d’Italie et pour un Top 8 en phase de ligue de Ligue des champions. Blessé et sorti à la mi-temps face à Bergame il y a quelques jours, Marcus Thuram est forfait ce lundi et on devrait retrouver une attaque Taremi-Martinez devant.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Seulement 8e de Serie A (avec deux matchs en retard tout de même), le Milan a changé de coach juste avant de partir en Arabie saoudite pour cette compétition. Exit Fonseca, et bienvenue à une autre connaissance des bancs de L1, Sergio Conceição. Pour son 1er match à la tête des Lombards, l’ancien coach de Nantes a vu son équipe s’imposer à l’arraché en demi-finales face à la Juve (2-1). Absents lors de ce match, Leão et Loftus-Cheek sont de retour de blessure, mais devraient démarrer sur le banc. Après avoir été surpris par le Milan en championnat en début de saison, l’Inter devrait profiter de l’instabilité de l’adversité pour s’arroger une 4e victoire consécutive en Supercoupe d’Italie.

► Le pari « Victoire Milan » est coté à 1,80 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 180€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Lautaro Martinez ou Taremi buteur » est coté à 1,80 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 180€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Inter AC Milan

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Inter AC Milan sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Inter Milan avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Inter AC Milan encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

L’infiltration mafieuse des ultras se répand à l’Inter et à l’AC Milan