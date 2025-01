Milan renverse la Juventus pour la première de Sérgio Conceição

Juventus 1-2 Milan

Buts : Yildiz (21e) pour la Juventus // Pulisic (71e, SP) et Gatti CSC (75e) pour Milan

Sérgio Conceição le sait, beaucoup de travail l’attend à Milan.

Néanmoins, la confrontation de son équipe face à la Juventus a confirmé que le changement d’entraîneur n’était pas forcément une mauvaise idée et que le déclic tant attendu a peut-être eu lieu. Car lors de cette demi-finale de Supercoupe d’Italie, si la Vieille Dame a très longtemps mené, c’est bien son adversaire qui s’est qualifié pour la dernière marche de la compétition. Pourtant, Kenan Yildiz – propulsé titulaire en raison de la blessure imprévue et tardive d’un certain Francisco Conceição, fils du coach – a été trouvé en profondeur par Samuel Mbangula et a signé l’ouverture du score en puissance à la 21e minute à l’occasion d’une première période aussi tactique qu’accrochée.

Hernandez en forme

Souvent dangereux, le buteur s’est procuré d’autres occasions et aurait également pu repartir avec une passe décisive supplémentaire dans sa liste de statistiques si Dusan Vlahović s’était montré plus adroit. En face, Theo Hernandez a bien eu une balle d’égalisation… mais il l’a envoyée très loin du cadre, alors que Michele Di Gregorio a sauvé celle de Tijjani Reijnders. Mais ça, c’était avant que la Juve craque coup sur coup : à vingt minutes du terme, Christian Pulisic a profité d’une jolie course d’Hernandez pour obtenir et transformer un penalty sanctionnant une faute de Manuel Locatelli, tandis que Federico Gatti a marqué contre son camp une poignée de minutes plus tard.

Place à l’Inter en finale, maintenant !

