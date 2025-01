Incendie près de l’Etihad Stadium avant Manchester City-Club Bruges

Il y a déjà le feu à l’Etihad.

Deux heures avant le coup d’envoi de Manchester City-Club Brugges, affiche décisive pour la suite du parcours des deux équipes dans la compétition, un feu s’est déclaré aux abords de l’enceinte des Citizens. Selon Luke Power, journaliste du Daily Mail, un shop de merchandising aurait été à l’origine du départ de feu. Heureusement, aucune victime ni dégradation de grande envergure n’est à déplorer.

This is the fire that has broken out at the Etihad ahead of Manchester City Vs FC Brugges in the Ligue des champions… area cleared and no reports of any injuries – emergency services on site @LBC @LBCNews pic.twitter.com/8GrnCYC6nt

— Chris Chambers (@Chris_Chambo_) January 29, 2025