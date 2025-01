En direct : le multiplex du siècle

Dix-huit match en simultanés, des buts dans tous les sens et un classement qui va évoluer toutes les 29 secondes environ. Pour suivre en direct ce multiplex qui s'annonce complètement fou et la fin de cette phase de ligue de Ligue des champions, c'est juste ici.

Brest 0-0 Real Madrid

Inter Milan 0-0 Monaco

Lille 0-0 Feyenoord

PSV 0-0 Liverpool

Barcelone 0-0 Atalanta

Gérone 0-0 Arsenal

RB Salzbourg 0-0 Atlético de Madrid

Dinamo Zagreb 0-0 AC Milan

Manchester City 0-0 Club Bruges

Bayen Munich 0-0 Slovan Bratislava

Juventus 0-0 Benfica

Bayer Leverkusen 0-0 Sparta Prague

Borussia Dortmund 0-0 Shakhtar Donestk

Aston Villa 0-0 Celtic

Sporting CP 0-0 Bologne

Sturm Graz 0-0 RB Leipzig

Young Boys 0-0 Etoile Rouge de Belgrade

VFB Stuttgart 0-0 PSG

20h29 : Côté enjeux, l’équation est à peu près la même pour Monaco, Lille et Brest. Une victoire et il existe une petite chance de rallier les huitièmes de finale directement ; tout autre résultat et il faudra en passer par les barrages. Et surveiller les évolutions de classement pour connaître ses deux adversaires potentiels.

20h25 : Bon, à combien de buts on va avoir droit sur ces 18 matchs ? 50 ? 60 ? 70 ??? Une seule chose est sûre : on va forcément finir par perdre le compte à un moment.

20h18 : Et enfin, il y a du turnover dans le nord, où Mohamed Bayo mènera l’attaque à la place de Jonathan David. Souvenez-vous le déplacement sur la pelouse de l’Atlético.

La composition des Dogues pour affronter @Feyenoord est là 👊 XI Dogues qui donneront tout pour remporter ce match 👏#LOSCFEY pic.twitter.com/w5RYo45yFE — LOSC (@losclive) January 29, 2025

20h16 : Du côté de Brest, on comptera sur Ludovic Ajorque pour faire plier le Real. Et Mathias Pereira Lage pour tenir le couloir gauche.

𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗶𝘀 ! 🔴⚪ Voici le 1⃣1⃣ défini par Éric Roy pour débuter ce 8ème et dernier match de la phase de Ligue, face au Real Madrid ! ⚔ #SB29RMA pic.twitter.com/05cgim129q — Stade Brestois 29 (@SB29) January 29, 2025

20h13 : Monaco qui ira donc défier l’Inter avec un joli quatuor Golovin-Minamino-Akliouche-Embolo.

20h02 : Et on commence avec un petit message de service. Pour ceux qui ne veulent suivre que les exploits du PSG sur la pelouse de Stuttgart, pas d’inquiétude. Julien Faure s’occupera de vous depuis la Mercedes-Benz Arena. Pour les 17 autres chocs de cette soirée (oui oui, même Sturm Graz-Leipzig), c’est par ici.

20h01 : J’espère que vous êtes en très grande forme, parce qu’on ne va pas se mentir, un multiplex à 18 matchs, ça va être la folie dans tous les sens ! Alors on s’échauffe bien, on craque les doigts, quelques petits étirements et c’est parti.

20h : Salut à tous ! J’espère que vous être prêts à vibrer, hurler, pleurer, trembler et bien plus que ça devant les 723 retournements de situation que l’on va vivre en l’espace de deux petites heures.

Paulo Fonseca à l’épreuve de John Textor