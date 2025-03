La sortie homophobe d'Aïrine Fontaine

Dérapage incontrôlé.

Dans des propos rapportés par Le Parisien, Aïrine Fontaine a fait part d’une réflexion très critiquée et déjà condamnée par la Fédération Française de Football. Extraits : «Comme c’est dit dans la Bible, on sait très bien que l’homosexualité est un péché. Après, moi, je ne suis pas dans le négatif. C’est-à-dire que… Moi, j’encourage justement ces personnes à se battre, à essayer de sortir de ça et surtout à ne pas culpabiliser. »

« C’est sûr que quand on est dans le péché, quand on fait quelque chose de mal, et bah on culpabilise. On a tendance à s’éloigner du bien, on a tendance à se mettre dans un gouffre et l’objectif est de sortir de cette zone, a continué la joueuse de Fleury. Pour sortir de cette zone, il ne faut pas réagir avec sa chair, avec ce que notre corps nous demande mais plutôt réagir avec le cœur et pas avec la tête, justement. Pour ces personnes, pour les personnes dans l’homosexualité, je voudrais juste leur dire que Dieu les aime toujours. »

Sans commentaire.

Le staff des Bleues en prend plein les yeux à Fleury