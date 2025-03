Aïrine Fontaine publie un message d’excuses après ses propos homophobes

Aïrine Fontaine dans la tourmente, Fleury prend ses distances.

Des mots qui font polémique et une mise à l’écart immédiate. Dans un entretien publié puis supprimé par le média Holy Production, comme rapporté par Le Parisien, Aïrine Fontaine, joueuse du FC Fleury, a tenu des propos homophobes, qualifiant l’homosexualité de « péché » et appelant les personnes concernées à « essayer de sortir de ça ». Une sortie immédiatement condamnée par la Fédération française de football et qui a poussé son club à réagir.

Dans un communiqué posté ce dimanche en fin de journée signé par son président Pascal Bovis, le FC Fleury 91 a rappelé que le football devait rester « un sanctuaire de fraternité et d’universalité » où « tout ce qui tend à diviser, exclure et catégoriser doit être interdit ». « Dans le respect des lois, nous laissons notre organisme de tutelle (la FFF) et sa commission d’éthique travailler sur le sujet », a précisé le club.

Écartée du groupe ce week-end, Fontaine a fini par publier un message d’excuses sur Instagram ce lundi. « Je n’ai certes pas pris le temps de bien peser chacun de mes mots et je le regrette sincèrement », écrit-elle, affirmant ne pas avoir voulu « manifester le moindre rejet des personnes en raison de leur orientation sexuelle ». Elle se dit « meurtrie » par l’ampleur de la polémique et assure défendre « le respect, la bienveillance et la diversité ».

La sortie homophobe d’Aïrine Fontaine