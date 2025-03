Première Ligue : semaine parfaite pour l’OL, qui plombe Fleury

OL 4-0-Fleury

Buts : Le Sommer (32e & 44e), Majri (54e) et Francart (77e CSC) pour l’OL

Semaine de rêve pour l’OL.

Après en avoir collé quatre au Bayern en Ligue des champions, Lyon a récidivé en championnat en écrasant Fleury de la même façon, sans prendre de but cette fois-ci (4-0). En tête du championnat avec dix points d’avance sur le PSG, qui a battu Saint-Étienne (6-0), les Rhodaniennes sont assurées de terminer la saison régulière en tête, puisqu’il ne reste que trois journées de championnat avant les play-offs.

Trois journées au cours desquelles Fleury va devoir cravacher pour refaire son retard sur la quatrième et dernière place qualificative pour cette phase finale, puisque les Franciliennes comptent six points de retard sur Dijon. Troisième et assuré de sa qualification, le Paris FC pourrait faire office de juge de paix, car il affrontera les deux équipes d’ici la fin de saison.

Le doublé pour Eugénie Le Sommer 💥 Au bon endroit, au bon moment, l'attaquante française est à la réception d'une déviation de Wendie Renard 🤩#ArkemaPL | #OLFCF pic.twitter.com/DtLSyb52pu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 30, 2025

Ce dimanche après-midi à Décines-Charpieu, Eugénie Le Sommer s’est signalée avec un doublé, Amel Majri a alourdi le score avant l’heure de jeu, puis le festival a été conclu par un but contre son camp d’Emma Francart, malheureuse sur un centre de Kadidiatou Diani.

L’OL se la coule douce, comme d’hab.

