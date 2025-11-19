OL Lyonnes sauve les meubles à Turin après une remontada

Juventus 3-3 OL Lyonnes

Buts : Beccari (12e), Cambiaghi (27e) et T.Pinto (37e) pour la Juve // Chawinga (60e), Katoto (79e) et Renard (90e) pour les Fenottes

Deux mi-temps, deux visages.

L’OL s’est fait très peur ce mercredi soir pour la quatrième journée de Ligue des champions. À Turin, les joueuses de Jonatan Giráldez ont limité la casse en arrachant un match nul dans les derniers instants du match (3-3), et un penalty salvateur de la capitaine Wendie Renard pour arracher un point et rester provisoirement premières de la phase de ligue, en attendant ce jeudi soir la rencontre entre Chelsea et Barcelone, dauphin des Lyonnaises avec un match en moins. Un peu de positif pour l’OL dans cette performance décevante, qui reste invaincu cette saison avec un match nul, donc, et dix victoires sur ses onze premiers matchs.

¡EL OL LYONNES LO EMPATÓ DESPUÉS DE IR 3-0 EN CONTRA EN TURÍN! Tabitha Chawinga, Marie-Antoinette Katoto y este penal de Wendie Renard consumaron la REMONTADA de las lionesas ante la Juventus. INCREÍBLE 🦁🇫🇷 #UWCLpic.twitter.com/Yk9CYLmRMW — Mundo Pelota (@mundopelotanet) November 19, 2025

Portes ouvertes en première période, puis l’orgueil

Ces dix succès en dix rencontres n’ont pourtant, au début de la rencontre, pas du tout effrayé les Bianconere. Inspirées offensivement, les coéquipières de Pauline Peyraud-Magnin ont tout réussi dans le premier acte, à l’image de l’ouverture du score en centre tir de Chiara Beccari, où le positionnement de Christiane Endler laisse à désirer. Si la gardienne chilienne a peut-être eu quelque chose à se reprocher sur ce but, sa défense a ensuite bien pris le relais, laissant tout le soin à Michela Cambiaghi et Tatiana Pinto de porter le score à 3-0 à la pause.

Piquées dans leur ego à l’entracte, les Lyonnaises ont retrouvé un peu de leur football, par cette frappe croisée de Tabitha Chawinga qui redonnait de l’espoir à l’OL à l’heure de jeu, puis par Marie-Antoinette Katoto, auteure du but de l’espoir à dix minutes du terme. Le précieux point du nul, sauvé par l’éternelle Wendie Renard et un penalty dans le petit filet, permet à l’OL de limiter les dégâts et de rester dans le wagon du top 4, directement qualificatif pour les quarts de la compétition.

Au tour du Paris FC de nous faire plaisir !

L’OL Lyonnes et Ada Hegerberg en patronnes contre Wolfsburg