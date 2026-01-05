Le bilan affreux de Rúben Amorim à Manchester United

De quoi virer au cramoisi ?

Remercié par les Red Devils ce lundi matin, Rúben Amorim ne peut que contempler le désastre qu’il laisse derrière lui. Arrivé il y a 14 mois sur le banc de Manchester United, l’entraîneur portugais, plein de promesses après de très bonnes performances avec le Sporting Portugal, a vite déchanté. Il était censé aider la bande d’Harry Maguire à retrouver les sommets. Résultat : 23 défaites, 15 matchs nuls et 25 victoires. 38,1% de taux succcès, e Ralf Rangnick (37,9% de taux de succès en 2021-2022) fait pire depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson. Pire

Des chiffres et des maux de tête

Pire : selon Opta, le Portugais détient le pire ratio de victoires en Premier League (32%) et le pire ratio de buts concédés (1.53) de l’histoire de Manchester United. Pour compléter le tableau, au cours de son passage à la tête des Red Devils, le seul entraîneur ayant essuyé plus de défaites que lui n’est autre qu’Ange Postecoglou (21 défaites en Premier League pour l’ex-entraîneur de Tottenham et Nottingham Forest contre seulement 19 pour Amorim). Un bilan bien morose pour un technicien qui avait les crocs.

1 – In the Premier League, Rúben Amorim had the worst win ratio (32%), the worst goals conceded per game ratio (1.53) and the lowest clean ratio (15%) of any Manchester United manager. Coach. pic.twitter.com/oZMVat44Us — OptaJoe (@OptaJoe) January 5, 2026

Avec l’effectif dont disposait Amorim, on peut difficilement concevoir comment une telle déroute a pu s’opérer. Signe de ses tâtonnements, le Portugais est aussi l’entraîneur qui a essayé le plus de combinaisons en défense centrale (25) en championnat. Le club mancunien a annoncé que Darren Fletcher assurerait l’intérim. Un miracle est attendu à Burnley ce mercredi pour espérer retrouver le sourire ainsi que la Ligue des champions la saison prochaine.

Un nouveau nom pour remplacer Enzo Maresca à Chelsea ?

Manchester United met fin au calvaire de Rúben Amorim