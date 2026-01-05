S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester United

Le bilan affreux de Rúben Amorim à Manchester United

SW
Le bilan affreux de Rúben Amorim à Manchester United

De quoi virer au cramoisi ?

Remercié par les Red Devils ce lundi matin, Rúben Amorim ne peut que contempler le désastre qu’il laisse derrière lui. Arrivé il y a 14 mois sur le banc de Manchester United, l’entraîneur portugais, plein de promesses après de très bonnes performances avec le Sporting Portugal, a vite déchanté. Il était censé aider la bande d’Harry Maguire à retrouver les sommets. Résultat : 23 défaites, 15 matchs nuls et 25 victoires. 38,1% de taux succcès, e Ralf Rangnick (37,9% de taux de succès en 2021-2022) fait pire depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson. Pire

Des chiffres et des maux de tête

Pire : selon Opta, le Portugais détient le pire ratio de victoires en Premier League (32%) et le pire ratio de buts concédés (1.53) de l’histoire de Manchester United. Pour compléter le tableau, au cours de son passage à la tête des Red Devils, le seul entraîneur ayant essuyé plus de défaites que lui n’est autre qu’Ange Postecoglou (21 défaites en Premier League pour l’ex-entraîneur de Tottenham et Nottingham Forest contre seulement 19 pour Amorim). Un bilan bien morose pour un technicien qui avait les crocs.

 

Avec l’effectif dont disposait Amorim, on peut difficilement concevoir comment une telle déroute a pu s’opérer. Signe de ses tâtonnements, le Portugais est aussi l’entraîneur qui a essayé le plus de combinaisons en défense centrale (25) en championnat. Le club mancunien a annoncé que Darren Fletcher assurerait l’intérim. Un miracle est attendu à Burnley ce mercredi pour espérer retrouver le sourire ainsi que la Ligue des champions la saison prochaine.

Un nouveau nom pour remplacer Enzo Maresca à Chelsea ?

Manchester United met fin au calvaire de Rúben Amorim

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!