Canal+ sort un documentaire sur Charles Biétry

Monsieur Canal. Ce mercredi, Canal+ diffusera un documentaire en hommage à Charles Biétry, intitulé Génération Biétry. Le célèbre journaliste sportif français, âgé de 82 ans et atteint de la maladie de Charcot, sera en effet mis à l’honneur par la chaîne cryptée. Directeur des sports de Canal+ à son lancement en 1984, Biétry a notamment commenté le premier match de football de l’histoire de la chaîne – FC Nantes – AS Monaco du 9 novembre 1984 aux côtés de Michel Denisot.

Bande-annonce de « Génération Biétry », merveilleux documentaire de @ClementRpl sur @charlesbietry , à voir à partir de mercredi sur la plateforme Canal+ 👇🏼 pic.twitter.com/PV6AStLNoJ — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) February 17, 2026

Garant de la pérennisation du football sur Canal+ avec l’instauration d’émissions hebdomadaires (comme Jour de foot) mais aussi commentateur, il devient ensuite brièvement président du Paris Saint-Germain, de juillet à décembre 1998. Enfin, il est à l’origine de l’arrivée de beIN Sports en France, dont il a été le premier directeur, de 2012 à 2014.

Hervé Mathoux, lui, est toujours là.

