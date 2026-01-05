S’abonner au mag
  • Réseaux sociaux

La bonne résolution de 2026 : suivre So Foot sur Instagram

SF
1 minute

Meilleurs voeux à tout le monde, fidèles et nouveau lecteurs ! Cette année, on vous propose de nous suivre sur Instagram, vous y trouverez du contenu exclusif.

La bonne résolution de 2026 : suivre So Foot sur Instagram

➡️ Suivre SO FOOT sur Instagram

Il y a quelques temps, SO FOOT a relancé son compte Instagram. Le but : vous proposer du contenu exclusif, notamment en vidéo, dont de nombreuses vidéos et réactions recueillies par nos journalistes au stade ou autour des stades en marge de matchs ou d’évènements. Quelques exemples :

Post Instagram Voir sur instagram.com
Post Instagram Voir sur instagram.com
Post Instagram Voir sur instagram.com

Vous y trouverez aussi des interviews inédites…

Post Instagram Voir sur instagram.com

… des belles histoires…

Post Instagram Voir sur instagram.com

… des réponses à des questions existentielles…

Post Instagram Voir sur instagram.com

… ou des petites choses pour simplement se marrer ou faire marcher votre boîte à souvenirs.

Post Instagram Voir sur instagram.com
Post Instagram Voir sur instagram.com

On vous attend ici ? Sauf si vous préférez Tiktok évidemment…

Marseille en plein malaise

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez PSG - Paris FC (2-1)
Revivez PSG - Paris FC (2-1)

Revivez PSG - Paris FC (2-1)

Revivez PSG - Paris FC (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!