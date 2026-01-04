Après le fiasco de la CAN, la Tunisie se sépare de son sélectionneur

La sanction n’aura pas tardé à tomber.

Eliminée de la CAN par le Mali après un huitième de finale disputé presque en intégralité à onze contre dix, la Tunisie quitte la compétition la tête basse. Moins de 24h après ce terrible échec, la Fédération a annoncé le limogeage du sélectionneur, Sami Trabelsi, ainsi que de l’ensemble de son staff.

Arrivé sur le banc tunisien en février 2025 pour son deuxième mandat après 2011-2013, Trabelsi avait qualifié les Aigles de Carthage à la Coupe du monde à l’issue d’une phase de qualification presque parfaite (neuf victoires, un nul). Ce triste parcours au Maroc aura donc eu raison de lui, et le privera du tournoi mondial, dans six mois en Amérique du nord.

Rendez-vous en 2030 ?

