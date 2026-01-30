S’abonner au mag
Un club turc sanctionné pour « propagande » pro-kurde

Un club turc sanctionné pour «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>propagande<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» pro-kurde

Encore un peu de politique dans le football turc. Jeudi, Amedspor (le plus important club kurde du pays) a été sanctionné pour « propagande », pour des combattants kurdes de Syrie, a annoncé la TFF. Au cœur de la discorde, la diffusion d’une vidéo Instagram montrant une femme assise dans les tribunes du stade du club se faisant tresser les cheveux, avec en fond sonore le slogan kurde « Jin, jiyan, azadi »  Femmes, vie, liberté »).

Quinze jours de suspension

Une publication pensée comme une réponse à des images circulant en Syrie, où un soldat se vantait d’avoir coupé la natte d’une combattante kurde le nord-est de la Syrie, où les forces gouvernementales et kurdes se font face.

Résultat : 802 500 livres turques d’amende (environ 15 500 euros) pour le club, et quinze jours de suspension pour son président Nahit Eren, accusé d’avoir « porté atteinte à la réputation du football » turc, écrit la TFF dans un communiqué.

Leader de la deuxième division, Amedspor a annoncé faire appel, alors que le club rêve d’une montée historique en Süper Lig.

