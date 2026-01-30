Roberto De Zerbi dément avoir demandé à quitter l'OM

Après un cauchemar, le plus important reste de se réveiller. Le jour d’après a été particulièrement long et douloureux pour l’OM, au lendemain d’une soirée infernale à Bruges et de son élimination de la Ligue des champions.

Les rumeurs ont fusé, comme souvent dans ces moments-là et comme souvent avec un club comme Marseille, passé de l’euphorie contre Lens ce week-end à la grosse déprime en Belgique quatre jours plus tard. En question, l’avenir de Roberto De Zerbi, en danger selon certains médias.

L’OM à Clairefontaine, De Zerbi au calme

Le technicien italien n’était pas présent lors de la séance de jeudi à Clairefontaine, où les Marseillais sont en ritiro avant de jouer le Paris FC, sans que cela n’interpelle les joueurs, le club évoquant par ailleurs une petite maladie de RDZ, selon le récit de L’Équipe.

En attendant, le quotidien rapporte que le même De Zerbi, contacté par leurs soins, avait tenu à démentir un bruit lancé par Foot Mercato disant qu’il avait demandé à quitter l’OM. Le coach marseillais serait juste dans son mood habituel après les grosses déceptions, avec une prise de recul et un repli sur lui-même pour digérer.

Le foot est un sport qui se joue à onze contre onze, et à la fin c’est le bazar à l’OM.

Roberto De Zerbi sur la sellette ?