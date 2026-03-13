Le programme corsé de coach Vahid pour remettre Nantes sur pied

Coach ou cocher ? Trois jours après son retour au FC Nantes, coach Vahid a livré sa première conférence de presse, a mis une belle pique à Matthis Abline, promis du champagne aux journalistes nantais en cas de maintien, raconté qu’il s’était fait c*** devant Nantes-Angers. Bref, il a fait du Vahid.

« Ce n’est pas interdit de marquer »

Tous ces propos sont accompagnés de changements sur le terrain. Selon Presse-Océan, l’ancien sélectionneur du Maroc et entraîneur du FC Nantes a déjà commencé à poser sa patte. De l’intensité, du foncier et pas de répits, voilà ce qui attendent les Canaris jusqu’à la fin de la saison. « Ce n’est pas interdit de marquer, » a-t-il par exemple sorti lors de la séance d’entraînement de ce jeudi, managée à la dure : « Bravo. Marchez… On ne s’arrête pas s’il vous plaît. Buvez… » Bref, pas de temps morts pour les joueurs du successeur d’Ahmed Kantari.

« D’ici peu, il va pouvoir se dire : qui va à la guerre avec moi ? » confie au canard un habitué de la Jonelière. Le troisième meilleur buteur de l’histoire du club ne compte pas laisser les Jaune et vert en Ligue 2. Il prévoit souvent deux séances d’entraînement par jour. Il reste neuf matchs aux Nantais pour se maintenir. Ils pointent à deux points d’Auxerre, barragiste. En trêve après le report de son match contre le PSG, Nantes accueille Strasbourg dimanche 22 mars prochain.

Le Jeu boulot avant le Je.

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