Eduardo Camavinga bien présent aux États-Unis

Une tête bien faite. Malgré sa non-convocation par Didier Deschamps pour le Mondial, Eduardo Camavinga est bien présent sur le sol américain en amont de cette Coupe du monde. Alors qu’il aurait pu tout simplement prendre des vacances pour se vider l’esprit, le milieu de terrain du Real Madrid a opté pour une formation de quelques jours à la Harvard Business School pour ce début du mois de juin.

Une formation dans le domaine du divertissement et du sport validée

« Quelques jours consacrés à l’apprentissage, à l’écoute et à l’épanouissement. Je suis reconnaissant d’avoir pu vivre cette expérience à la Harvard Business School », a-t-il notamment écrit sur son compte Instagram. Le natif de Miconje a donc validé une formation dans le domaine du divertissement et du sport au sein de la prestigieuse université américaine. Hasard ou coïncidence, le campus de Harvard se situe à Cambridge dans le Massachussetts, au nord-ouest de Boston. Soit à quelques encablures du camp de base des Bleus pour ce Mondial.

Reste à savoir si le milieu de terrain passera dire bonjour à ses coéquipiers.

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