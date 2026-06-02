Pas de Coupe d’Europe pour l’OM la saison prochaine ?

La saison prochaine n’a pas encore commencé qu’elle paraît déjà longue. Après une saison plus qu’éreintante, le stress pourrait à nouveau s’emparer de tous les supporters de l’OM en ce début de semaine. Ce mardi, la situation économique du club marseillais a été accrochée par les radars de l’UEFA. Les raisons : des comptes toujours plus dans le rouge et un accord de règlement passé il y a quatre ans avec l’instance européenne du foot qui peinerait à être respecté.

Une possible exclusion de la Ligue Europa

Dans ce cadre, l’OM ne serait pas parvenu à respecter une règle primordiale du fair-play financier, qui consiste à ne pas dépasser un déficit de 60 millions d’euros sur trois ans. En parallèle, L’Équipe avance que l’OM pourrait carrément être exclu de la Ligue Europa, pour laquelle il s’est qualifié via sa cinquième place, s’il ne venait pas à convaincre l’UEFA quant à sa stabilité économique. Traduction : le nouveau board de Frank McCourt a du boulot pour cet été.

Sur le gril, le club phocéen va dans tous les cas être examiné par la commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA, ce mardi à Nyon, en Suisse. « L’OM est en risque sérieux au niveau de l’UEFA, mais rien n’est définitivement acté, de ce que j’ai compris », révèle un ex-dirigeant marseillais, resté anonyme, dans le quotidien sportif. En effet, les pertes de l’OM forment une courbe assez inquiétante ces dernières années, passant de -12,7 millions d’euros en 2022-2023 à -105 millions d’euros 2024-2025.

Dire qu’il faudra encore passer la DNCG après ça…

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