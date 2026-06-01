Les Bleuets filent en demi-finales de l’Euro U17

Une demi-finale contre la Belgique, que de bons souvenirs… Ce lundi, les Bleuets ont géré leurs affaires sérieusement. Une manita propre, nette et sans bavure face au Monténégro (5-0) pour clôturer ce groupe B, et voilà les joueurs de José Alcocer qualifiés pour le dernier carré de l’Euro U17.

Six points, une deuxième place de poule, et puissance offensive qui ne demande qu’à grandir après la démolition du Danemark vendredi (4-0). Rendez-vous jeudi pour une demie face à nos voisins belges.

Une victoire 3-2 contre la Belgique l’année dernière

Certes, c’est facile de célébrer ses gars quand le tableau d’affichage affiche cinq buts à zéro, mais Alcocer ne s’en est pas privé, tout en gardant les pieds sur terre : « Nous avons 48 heures pour récupérer, bien préparer la rencontre et réitérer nos deux dernières prestations de haut niveau. »

Sur la Belgique, le sélectionneur a joué la carte du respect : « C’est une très belle équipe avec de très bons éléments, nous les retrouvons au même stade de la compétition que l’an passé. Il y a beaucoup de respect et une saine rivalité entre nous, cela devrait être à nouveau une belle confrontation. » Les Bleuets avaient gagné 3-2 l’an dernier. Place au remake ?

Une tête sur corner de Mohamed Sylla à la 51e et le tour est joué.

Les Bleuets se relancent face au Danemark