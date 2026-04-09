Les adversaires de l’équipe de France à l’Euro U17 sont connus

Ils reprennent du service. Un an après sa défaite en finale de l’Euro U17 contre le Portugal (0-3), l’équipe de France va faire son retour dans la compétition à l’occasion de l’édition 2026 organisée en Estonie.

Le tenant du titre au programme

Le tirage au sort effectué jeudi matin place les Bleuets de José Alcocer dans le groupe B où ils retrouveront le Monténégro, le Danemark et l’Italie, vainqueur de l’épreuve en 2024. Dans l’autre groupe (le A tout simplement) mettra aux prises la Belgique, la Croatie et l’Espagne avec les Estoniens, hôtes de cet Euro U17 2026.

Du 25 mai au 7 juin, l’équipe de France tentera d’arracher le quatrième titre de champion d’Europe U17 de son histoire après 2004, 2015 et 2022.

Le futur grand monsieur du football tricolore se cache peut-être dans cette génération.

Fin de parcours pour les Bleuets au Mondial U17