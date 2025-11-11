Les Bleuets battus mais qualifiés pour le prochain tour

France U17 0-1 Ouganda

But : James Bogere (19e)

L’essentiel, c’est la qualif’.

Pour le dernier match de phase de groupes de la Coupe du monde, l’équipe de France U17, déjà décevante face au Canada samedi, a chuté face à l’Ouganda ce mardi (0-1). Incapables de marquer le moindre but pour la deuxième fois en trois matchs, les Bleuets, tout sauf brillants, se sont fait surprendre dès la 19ᵉ minute de jeu. Suite à un duel côté droit, James Bogere est trouvé au cœur de la surface tricolore. L’avant-centre ougandais ne se pose aucune question et trompe Ilan Jourdren, le portier français, d’une belle frappe en première intention.

Les Bleuets s'inclinent face à l'Ouganda (0-1) mais terminent premiers de leur groupe en Coupe du monde U17 ! pic.twitter.com/i7U1iCtSgp — L'Équipe (@lequipe) November 11, 2025

Premiers malgré tout

En grande difficulté dans le jeu (cinq tirs dont deux cadrés), les hommes de Lionel Rouxel ont eu les opportunités pour revenir au score, mais n’y sont jamais parvenus. Heureusement, grâce à une meilleure différence de buts, l’équipe de France U17 termine à la première place du groupe avec 4 points, soit le même total que le Canada et l’Ouganda, eux aussi qualifiés, et le Chili, qui prend la porte. Les Tricolores, qui connaîtront l’identité de leur adversaire ce mardi soir, disputeront leur seizième de finale samedi ou dimanche.

Il y a encore du boulot !

Les Bleuets pas encore sortis d’affaire