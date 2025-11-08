S’abonner au mag
  • Mondial U17
  • Gr. K
  • France-Canada (0-0)

Les Bleuets restent muets face au Canada

QB
Les Bleuets pas encore sortis d’affaire

  France U17 0-0 Canada U17

Les cousins se quittent bons amis.

La France et le Canada n’ont pas réussi à se départager, à Doha (0-0), pour leur deuxième match de la Coupe du monde U17. Mercredi, en conférence de presse, le sélectionneur Lionel Rouxel avait prévenu à l’issue de la victoire face au Chili : « Les organismes sont mis à rude épreuve, il fait 28 degrés ici et les efforts coûtent cher. Nous aurons besoin de tout le monde dans cette aventure, des 21 joueurs. » Il l’a confirmé en faisant six changements dans son onze de départ.

Les Tricolores toujours leaders

Cela n’a pas payé sur le plan mathématique, malgré une ultime occasion pour Isaiah Bohui, dont la tête a fini dans les gants du gardien (90e+3). Les Bleuets gardent la tête du groupe K, avec le même nombre de points que les Caribous. Il faudra donc finir le boulot dans trois jours contre l’Ouganda pour valider leur qualification pour les 16es de finale. Si possible en finissant premiers du groupe, pour se faciliter la tâche.

Il y a aussi un monde où les quatre équipes du groupe finissent à égalité, mais on préfère ne pas y penser.

Les Bleuettes clouent le bec de l’Espagne

QB

