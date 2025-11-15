S’abonner au mag
La FFF dénonce une agression de la Colombie au Mondial U17

Mauvais perdants.

Victorieuse de la Colombie en 16es de finale de la Coupe du monde U17 (2-0), l’équipe de France a vécu une fin de match ahurissante. Dans une vidéo publiée sur L’Équipe, on y voit l’attaquant de Troyes Christ Batola se faire courser par toute l’équipe colombienne pendant que le kiné de l’équipe de France se fait frapper par plusieurs joueurs adverses dans le rond central.

La FIFA a été saisie

Une scène de chaos qui a vu notamment des familles et des agents de joueurs de l’équipe de France venir sur le terrain pour séparer tout le monde. À l’issue de cette rencontre, la Fédération française de football a, selon les informations de l’Équipe, déposé un rapport à la FIFA pour dénoncer « une agression ».

Prochain rendez-vous pour les U17 : un huitième de finale face au Brésil ce mardi 18 novembre.

Chambrage, bagarre, carton rouge : l’équipe de France U17 file en huitièmes du Mondial

