La FFF dénonce une agression de la Colombie au Mondial U17

Mauvais perdants.

Victorieuse de la Colombie en 16es de finale de la Coupe du monde U17 (2-0), l’équipe de France a vécu une fin de match ahurissante. Dans une vidéo publiée sur L’Équipe, on y voit l’attaquant de Troyes Christ Batola se faire courser par toute l’équipe colombienne pendant que le kiné de l’équipe de France se fait frapper par plusieurs joueurs adverses dans le rond central.

Une vidéo de ce qu’il s’est passé hier après le match des U17 en 16e de finale de la Coupe du monde contre la Colombie. Les proches des joueurs ne sont pas descendus sur la pelouse pour aller frapper les Colombiens mais pour essayer de défendre les Français. pic.twitter.com/LGxVQQ9LCy — Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 15, 2025

La FIFA a été saisie

Une scène de chaos qui a vu notamment des familles et des agents de joueurs de l’équipe de France venir sur le terrain pour séparer tout le monde. À l’issue de cette rencontre, la Fédération française de football a, selon les informations de l’Équipe, déposé un rapport à la FIFA pour dénoncer « une agression ».

Prochain rendez-vous pour les U17 : un huitième de finale face au Brésil ce mardi 18 novembre.

