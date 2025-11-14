Chambrage, bagarre, carton rouge : l’équipe de France U17 file en huitièmes du Mondial

Comme des grands.

L’aventure dans ce Mondial U17 continue pour l’équipe de France. Malgré un coup d’arrêt en phase de poules, les Bleuets ont remis la marche en avant durant les seizièmes de finale. Ce vendredi, la bande à Lionel Rouxel a disposé de la Colombie (2-0) grâce au Marseillais Antoine Valero et au Parisien Pierre Mounguengue.

Fin de match très tendue

Si l’avant-centre phocéen a rapidement mis les siens sur les bons rails (1-0, 14e), ce match n’était pas de tout repos puisque le break est venu au bout du bout du temps réglementaire (2-0, 90e+3). Surtout, une bagarre générale a mis le feu aux tribunes. Après une deuxième période tendue sur le terrain, un joueur français serait allé chambrer un adversaire, d’après L’Équipe, tandis que ce dernier se serait mis à lui courir après.

Plusieurs spectateurs ont tenté de pénétrer sur la pelouse, en vain. De son côté, la FIFA n’a pas souhaité diffuser les images. Après le coup de sifflet final, Cristian Orozco, capitaine colombien, a été expulsé. De quoi clôturer ce match houleux et se projeter vers les huitièmes. Ça sera face au Brésil, tombeur du Paraguay à l’issue d’une séance de tirs au but.

Les Bleuets pourront peut-être se targuer d’avoir remporté la Copa America U17.

