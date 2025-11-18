S’abonner au mag
  • International
  • France

Deux gros morceaux pour les Bleus en mars

CM
Deux gros morceaux pour les Bleus en mars

Des matchs amicaux peuvent avoir de l’allure.

La tournée américaine de mars prend forme pour l’équipe de France. Selon les informations de L’Équipe, les hommes de Didier Deschamps devraient remettre le cap à l’étranger trois mois avant le Mondial. Cette fois, au menu, deux tests sud-américains : d’abord la Colombie, en Floride, puis le Brésil de Carlo Ancelotti, dans le Massachusetts.

Le Brésil, dix ans après

La dernière fois que les Français avaient croisé les Cafeteros, c’était en 2018, pour une défaite 2-3 au Stade de France. L’occasion, donc, de régler quelques comptes amicaux avant le début du Mondial.

Quant au Brésil, les Bleus vont le retrouver pour la première fois depuis dix ans. Cet amical de prestige, longtemps chuchoté, est désormais sur le point de se matérialiser. Une première pour Kylian Mbappé, qui n’a encore jamais affronté la Seleção.

Deschamps l’avait une première fois laissé entendre dimanche soir, après la rencontre face à l’Azerbaïdjan : deux équipes sud-américaines, dont « une au bon palmarès ». Le Brésil ? « Peut-être ! », avait-il plaisanté, confirmant à demi-mot l’affiche que tout le monde attend.

Et donc une tournée américaine pour s’offrir quelques polémiques.

Mateta, la force de la différence

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!