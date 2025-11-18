Deux gros morceaux pour les Bleus en mars

Des matchs amicaux peuvent avoir de l’allure.

La tournée américaine de mars prend forme pour l’équipe de France. Selon les informations de L’Équipe, les hommes de Didier Deschamps devraient remettre le cap à l’étranger trois mois avant le Mondial. Cette fois, au menu, deux tests sud-américains : d’abord la Colombie, en Floride, puis le Brésil de Carlo Ancelotti, dans le Massachusetts.

Le Brésil, dix ans après

La dernière fois que les Français avaient croisé les Cafeteros, c’était en 2018, pour une défaite 2-3 au Stade de France. L’occasion, donc, de régler quelques comptes amicaux avant le début du Mondial.

Quant au Brésil, les Bleus vont le retrouver pour la première fois depuis dix ans. Cet amical de prestige, longtemps chuchoté, est désormais sur le point de se matérialiser. Une première pour Kylian Mbappé, qui n’a encore jamais affronté la Seleção.

Deschamps l’avait une première fois laissé entendre dimanche soir, après la rencontre face à l’Azerbaïdjan : deux équipes sud-américaines, dont « une au bon palmarès ». Le Brésil ? « Peut-être ! », avait-il plaisanté, confirmant à demi-mot l’affiche que tout le monde attend.

Et donc une tournée américaine pour s’offrir quelques polémiques.

