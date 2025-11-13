Cette grande nation du foot que les Bleus vont retrouver, 10 ans plus tard

Un amical, seulement sur le papier.

Dans l’attente d’une qualification au prochain Mondial qui pourrait arriver ce jeudi soir contre l’Ukraine, l’équipe de France programme déjà sa préparation pour arriver en Amérique dans les meilleures dispositions. Pour se faire, Canal+ a confirmé ce mercredi que les Bleus affronteront le Brésil pour une rencontre amicale. Et pour se mettre dans les conditions adéquates du prochain été, ce match se jouera aux États-Unis, à Boston.

🚨 INFO CANAL+ : En cas de qualification pour la Coupe du monde 2026, les Bleus devraient disputer un match amical face au Brésil le 28 mars prochain 🇧🇷🇫🇷 La rencontre aurait lieu à Boston, quelques mois avant le Mondial en Amérique du Nord 🇺🇸 pic.twitter.com/TvGJPzS8OW — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 12, 2025

Une première depuis plus de 10 ans

Si cet évènement se confirme, les Bleus retrouveront la Seleção pour la première fois depuis leur dernier affrontement datant du 26 mars 2015. À l’époque, les coéquipiers d’un Neymar en grande forme s’étaient imposés au Stade de France (3-1) dans un match également amical.

Mais attention, step by step ! Avant d’avoir ce remake de la finale de la Coupe du monde 1998, les Tricolores devront assurer la qualification cette semaine. Si cette première étape est franchie, les hommes de Didier Deschamps pourront disputer un second match amical face à deux des pays hôtes du prochain Mondial : les États-Unis de Mauricio Pochettino ou le Mexique.

Ah, il vient donc de là l’appel d’Emmanuel Macron à R9.

