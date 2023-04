L’Argentine nouveau leader du classement FIFA, la France remonte 

Le trône s’est joué à Lusail, en finale de Coupe du monde.

Ce jeudi, la FIFA a dévoilé son nouveau classement des sélections, pour la période décembre 2022-mars 2023. Pour cette mise à jour post-Mondial, l’Argentine prend logiquement la tête. Une première pour l’Albiceleste depuis six ans. Le podium est complété par la France, deuxième, suivie du Brésil – leader jusque-là.

🇦🇷🏆 World champions ✅ 🇦🇷🥇 Top of the #FIFARanking ✅ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 6, 2023

Pas de changements notables en ce qui concerne le reste du top 20, si ce n’est l’intervertissement des places entre le Sénégal, nouveau 18e, et le Danemark, nouveau 19e. La plus belle ascension concerne la République centrafricaine, grimpant de dix places (122e). Les Fauves sont récompensés de leur belle trêve (victoires 3-0 et 2-0 face à Madagascar) et d’une qualification pour la CAN 2023. À l’inverse, le Cameroun réalise la mauvaise opération du mois, en baissant de neuf rangs (42e).

Au Qatar et dans les statistiques, la France est donc la première des perdantes…

