Tu sais que tu détestes Dibu Martínez quand...

Il a récidivé. Ce jeudi, Emiliano Martinez a refait au public français son petit numéro de Doha, en écœurant les Lillois dans une séance de tirs au but et envoyant Aston Villa énerver d’autres adversaires en demi-finales de Ligue Europa Conférence. Cette fois, c’est sûr, tu sais que tu détestes El Dibu plus que tout parce que...

… tu es lillois.

… tu es français.*

… tu es lillois et français.

… tu es néerlandais.

… tu es colombien.

Dibu Martínez Vs. Yerry Mina. Los audios reales… pic.twitter.com/goqcnmhI0H — Hechos Pelota (@HechosPelota) July 8, 2021

… tu es un franco-néerlandais né à Lille, mais vivant à Colombes.

… tu n’es pas argentin. Forcément.

… avant décembre 2022, c’était l’adorable Yann Sommer qui était dans ta kill list. Comme quoi, ce n’est pas juste une question de faciès.

… ton portier préféré, c’est Thibaut Courtois. Au moins, on peut rigoler de lui.

… tu as du savoir-vivre, toi.

… tu fais partie de l’ADTM, l’Association de défense des trophées malmenés.

… tu es le gardien du cimetière de Lev Yachine et tu en as marre de le voir se retourner dans sa tombe. Bah ouais, qui c’est qui les ramassent, les fleurs, vous croyez ?

… tu préfères les minutes d’applaudissement aux minutes de silence.

… tu es Geppetto et tu as trop de respect pour les poupées et autres marionnettes.

Si Emiliano Martinez peut se permettre de chambrer autant Kylian Mbappé, c'est parce qu'il sait très bien que ce n'est pas en jouant le maintien en Premier League qu'il risque de recroiser sa route. pic.twitter.com/6pWnovxG4P — SO FOOT (@sofoot) December 20, 2022

… tu détestais déjà Marco Materazzi, mais là, c’est encore un niveau au-dessus.

… Negan dans The Walking Dead, T-Bag dans Prison Break, Joffrey Baratheon dans Game of Thrones, Tuco Salamanca dans Breaking Bad, Stan Mercier dans Plus belle la vie : tous te collent des suées froides dans le dos.

… tu ne le connais pas tant que ça, mais il y a aussi des chances que tu détestes Nahuel Guzmán.

… tu n’as jamais compris l’intérêt de faire un film sur le Joker. Ceux sur Batman suffisaient amplement.

… tu as appris à lire avec Ratus. Adibou, c’était pour les cancres.

… tu trouves les grands écarts vulgaires.

… tu as boycotté le numéro 204 de So Foot.

… ou justement tu l’as acheté pour démarrer le barbecue.

… au ciné, tu préfères une bonne comédie qui dure 90 minutes tout rond plutôt qu’un drame de plus de 120 minutes.

… tu es un tireur de penalty. Enfin, c’est ce que tu croyais avant de le croiser, mais on ne t’y reprendra plus.

… tu n’as jamais gagné à la loterie.

… tu es Hugo Lloris.

… au fond, le problème, c’est juste qu’il ne soit pas le gardien de ton équipe.