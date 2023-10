Le Trophée Yachine 2023 pour Emiliano Martínez !

L’Argentin a été sifflé au moment de recevoir le trophée.

Et pourtant c’est une des plus belles images de cette cérémonie du Ballon d’or 2023. La raison ? Emiliano Martínez a vu son père arriver à sa plus grande surprise sur l’estrade du théâtre du Châtelet pour lui donner le Trophée Yachine 2023 – totalement mérité. Le portier d’Aston Villa et de l’Albiceleste a versé quelques larmes avant de répondre aux questions de Didier Drogba. « La finale de la Coupe du monde était le match de ma vie… », a tenté de développer Martínez, tout de suite hué par la foule présente dans l’enceinte parisienne. L’ancienne légende de Chelsea a tout de suite demandé aux amoureux du ballon rond de montrer plus de respect et de laisser l’Argentin s’exprimer. Martínez a ensuite terminé son discours de remerciement.

Scène étrange et remplie de seum de certains Français.

La série d’invincibilité record d’Emiliano Martínez avec l’Argentine