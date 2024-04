Thijs Dallinga : « Difficile d'expliquer notre dynamique »

Toulouse est officiellement maintenu !

Après sa victoire à Lorient malgré l’ouverture du score de Julien Ponceau concédée assez rapidement, le TFC a réussi à renverser les Merlus pour obtenir un succès plutôt mérité. Cerise sur le gâteau, ces trois points obtenus lors de cette 31e journée de championnat confirment la présence des Violets en Ligue la saison prochaine. Une satisfaction pour Thijs Dallinga, qui ne comprend pas lui-même l’irrégularité de son équipe.

« C’est difficile d’expliquer notre dynamique, mais on a appris de nos erreurs. Notamment contre Marseille la semaine passée, où on a été malchanceux, a ainsi noté le Néerlandais, au micro de Prime Video. Aujourd’hui, on a montré comment il fallait se comporter pour gagner un match. On ne peut pas toujours jouer de la meilleure des façons, mais on a trouvé comment gagner et j’en suis très content. Maintenant, on est sûr de rester en Ligue 1. On a juste envie d’aller un peu plus haut, en gagnant le plus de matchs possible. »

En face, les Bretons ont d’autres problèmes…