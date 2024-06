Le récap du jour : attente et rugby

Ce vendredi était synonyme de dernier jour d'attente avant le retour de l'Euro 2024 et ses huitièmes de finale. Voici tout ce qu’il s’est passé ce jeudi 27 juin, à l’Euro et surtout en dehors.

Top Spiel

Autant de buts marqués ce vendredi que par Thomas Müller dans un Euro. Ou de trophées remportés par Harry Kane. Ou de % de viande dans une Wurst. Ou de classe chez les Allemands. Ou de… allez on arrête !

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Cold Palmer

La célébration est classe, le charisme de son auteur l’est un peu moins. Brillant avec Chelsea, Cole Palmer n’a effectivement disputé que 24 minutes depuis le début de l’Euro (contre la Slovénie). Il se consolera en regardant Marcel Sabitzer et même des joueurs de Copa América la faire à sa place. Il fait froid, quand on reste assis sur un banc.

Marcel Sabitzer hit the Cole Palmer celebration after scoring against the Netherlands 🤝🥶️ pic.twitter.com/uCRnXsRAqZ — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 25, 2024

Fan zone

Les Anglais nous l’envient, les Allemands n’en ont pas grand-chose à foutre : c’est le top 14 ! Ce vendredi soir a en effet lieu la finale entre Toulouse et Bordeaux, au stade Vélodrome de Marseille. Où l’ambiance est évidemment à des années-lumière du Volksparkstadion ou de la Merkur Spiel-Arena. Horribles noms.

À Marseille, les supporters de Toulouse et Bordeaux-Bègles donnent leurs pronos avant la finale du Top 14 ! Et pour vous, qui sera champion de France ? pic.twitter.com/Opt2i4Nwvg — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 28, 2024

La stat pas piquée des Teutons : 5

Alors qu’Antoine Griezmann sera probablement titulaire lors des huitièmes de finale de l’Euro 2024 face à la Belgique lundi, une petite stat’ sympa vient d’être dévoilée. Le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid est aussi le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro en phase à élimination directe, avec 5 réalisations devant Gerd Müller, Nuno Gomes ou encore Harry Kane (4). Propre.

Meilleurs buteurs de l'histoire en phase à élimination directe à l'EURO : – 🇫🇷 ANTOINE GRIEZMANN 5 ⚽️ – 🇩🇪 Gerd Müller 4 ⚽️ – 🇩🇪 Dieter Müller 4 ⚽️ – 🇷🇸 Dragan Džajić 4 ⚽️ – 🇵🇹 Nuno Gomes 4 ⚽ – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane 4 ⚽️ #EURO2024 — Stats Foot (@Statsdufoot) June 28, 2024

Dites « Käse »

Dans un monde de plus en plus divisé, quoi de mieux que le petit jeu universel de la pichenette sur l’oreille de son coéquipier pour se rassembler ? Ici, c’est l’excellent milieu de terrain autrichien Konrad Laimer qui en fait les frais, pour rappeler qu’on est tous les mêmes. L’humain est un peu maso sur les bords.

De l’autre côté du mur

Toujours pas de football, mais l’actualité, elle, ne s’arrête jamais et continue d’être (très) peu réjouissante. Roger Chudeau, élu RN du Loir-et-Cher, a déclaré en direct sur BFM TV qu’un membre du gouvernement ne pouvait pas être binational, car cela posait un « problème de double loyauté », en prenant à partie Najat Vallaud-Belkacem, franco-marocaine, ministre de l’Éducation de 2014 à 2017. Une prise de parole honteuse, qualifiée de « racisme désinhibé » par Emmanuel Macron. Ambiance. Sinon, le débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump en vue de la présidentielle de novembre a été assez catastrophique. Biden est apparu confus et imprécis, tandis que le 45e président des États-Unis a menti plus de 30 fois selon un décompte de CNN. Pour finir, en ce premier week-end de départ en vacances d’été, un pic de 1 308 km de bouchons cumulés en France a été enregistré en fin de journée. Un niveau jugé « exceptionnel » par Bison Futé. Courage, les juillettistes, on espère que vous avez pensé à la procuration.

Französische Qualität

Comme mercredi, silence radio en équipe de France aujourd’hui. Pas de conférence de presse pour la deuxième fois en trois jours, ce qui n’est pas anodin selon les vieux routards de la caravane bleue. Une belle opportunité pour découvrir le Waschalon-SB au 34 rue Neuhäuser. Ce n’est pas un monument ou un musée, mais tout simplement une laverie simple et efficace. Il aura suffi de débourser un peu plus de 6 euros pour mettre quelques vêtements (et une poignée de maillots rouge et noir) au propre, après avoir déchiffré le mode d’emploi en allemand sous les yeux d’un vieux monsieur pieds nus. Soit toujours moins que la quarantaine d’euros facturée par un hôtel du coin pour cinq tee-shirts et cinq caleçons. Elle n’est pas belle, la vie à Paderborn ?

La Dégaine du jour, avec Dégaine

Memphis Depay a essayé le bandana, Anthony Gordon a essayé de se casser la gueule, Jules Koundé essaye tout ce qu’il trouve. Aucun des fashionistas de cet Euro n’arrive à la cheville de nos chers Italiens. Arrivés à Berlin où ils défieront la Suisse en huitièmes ce samedi (18 heures), les hommes de la Nazionale n’ont eu qu’à dégainer une simple tenue noire pour mettre tout le monde d’accord. « Eh, c’est la classe à l’italienne ! » (à lire en agitant les mains).

Kingsley Coman quitte les Bleus pour un heureux événement