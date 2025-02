Après une défaite 20-0, un club de R1 vire tout son effectif et joue avec sa réserve

Quand il s’agit de trancher, le FC Hégenheim ne le fait pas à moitié.

Le FC Hégenheim vit une saison cauchemardesque dans la poule C de Régional 1 Grand-Est. Le club du Haut-Rhin est bon dernier de son championnat, avec 12 défaites, un match nul et un forfait. Le 26 janvier dernier, c’en était trop pour la présidente du club Jessica Roussel qui, après une défaite 20-0 contre la réserve de l’AS Nancy-Lorraine, a pris la décision radicale de virer toute son équipe première !

Dans un communiqué adressé sur la page Facebook du FC Hégenheim mercredi dernier, c’est la présidente elle-même qui a donné les raisons de ce coup de sang. « Depuis le début de la saison, la majorité des joueurs n’ont pas respecté les valeurs du club ni les efforts des bénévoles présents chaque week-end », en mentionnant « le manque d’implication » du groupe.

La réserve, des vétérans et des membres du bureau à la rescousse

Un éventuel forfait général du groupe R1 entraînerait également la fin de saison de l’équipe 2, inscrite en D3, soit le plus bas du niveau départemental. Le FC Hégenheim se retrouve donc contraint de faire jouer sa réserve en R1 ! Ajoutez-y quelques anciens qui pensaient finir pépère en vétéran et des membres du bureau, et vous obtenez le nouveau Hégenheim. Pourtant, le combat est honorable : finir la saison représente pour le club alsacien un moyen d’éviter sa propre mort.

Et dans tout ça, cette nouvelle équipe s’est plutôt bien débrouillée pour son premier match dimanche dernier, avec une défaite 3-1 contre Champigneulles, avant-dernier de la poule. Un écart qui paraît si court quand on connaît la situation de l’équipe fanion.

