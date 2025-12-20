S’abonner au mag
Le Sénégal annonce un nouveau forfait pour la CAN

Le Sénégal annonce un nouveau forfait pour la CAN

Côme par hasard.

Après le défenseur d’Anderlecht Ilay Camara, le Sénégal perd un nouveau soldat quelques jours avant le début de la CAN. Sorti sur blessure avec Como il y a quelques jours, Assane Diao est officiellement forfait pour la CAN en raison d’une lésion du biceps fémoral droit. 

Merci Fabregas

Depuis plusieurs jours, Assane Diao était, bien malgré lui, au milieu d’une guéguerre entre le Sénégal et son entraîneur à Como Cesc Fabregas qui s’était plaint de la convocation de son joueur. Avant de le faire jouer face à la Roma alors qu’il était encore fragile : «  Il n’aurait probablement pas dû jouer aujourd’hui non plus, mais je l’ai sélectionné parce qu’il part demain et que je ne l’aurai pas pendant cinq semaines, alors puisqu’on paie son salaire, autant le laisser jouer un peu pour nous »

Au final, tout le monde est perdant. Surtout Assane Diao…

Passe d’armes entre Fàbregas et le Sénégal : et Diao dans tout ça ?

