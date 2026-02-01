Kader Meïté quitte Rennes pour l'Arabie saoudite

Tous les jeunes veulent être chez Zack Nani. Et on ne parle pas de ses interviews, mais bien de la Saudi Pro League, diffusée sur la chaîne Twitch du streamer français. Voilà donc un petit nouveau en Arabie saoudite : Kader Meïté.

Un transfert à plus de 30 millions d’euros

Le Stade rennais a officialisé le départ de l’attaquant de 18 ans, qui s’est engagé jusqu’en 2029 avec Al-Hilal ce week-end, dans le cadre d’un transfert qui devrait rapporter un peu moins de 35 millions d’euros au club breton.

Kader Meïté va poursuivre sa carrière à Al-Hilal en Saudi Pro League ✍️ Merci et bonne route Kader. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 1, 2026

Il quitte son club formateur après 32 apparitions chez les professionnels, pour cinq buts et deux passes décisives. Il s’était notamment distingué cette saison lors d’une entrée en jeu détonnante contre l’OL en septembre, où il avait quasiment renversé la rencontre à lui tout seul.

Celui qui avait remporté la Coupe Gambardella la saison dernière avec la jeunesse rennaise, marquant notamment le but de la gagne en finale contre Dijon, Meïté a laissé un message de remerciements à ses éducateurs, ses coéquipiers et aux supporters sur Instagram.

Il va donc poursuivre sa carrière loin de l’Europe et aura pour concurrents Marcos Leonardo, Darwin Nuñez et peut-être bientôt… Karim Benzema.

