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La raison de la sortie de Thibaut Courtois à la mi-temps

LB
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La raison de la sortie de Thibaut Courtois à la mi-temps

Frayeur pour les Diables rouges. Alors que le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois avait réalisé une très bonne première période face à Manchester City, malgré le but d’Erling Haaland, il a été remplacé par Álvaro Arbeloa à la mi-temps.

Une blessure musculaire à l’origine de son remplacement

Selon les premiers échos, le gardien merengue souffrirait d’une surcharge musculaire à l’adducteur droit. C’est donc Andriy Lunin qui a pris la place dans les cages madrilènes pour le deuxième acte. De quoi inquiéter outre-Quiévrain, alors que Rudi Garcia doit annoncer sa liste ce vendredi en vue des matchs amicaux face aux États-Unis le 28 mars et au Mexique le 1er avril prochain.

Affaire à suivre.

Arbeloa a fait son choix pour Mbappé

LB

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