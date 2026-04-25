L'OM relâche la pression sur ses joueurs

Enfin l’heure de l’apaisement ? Après la débâcle à Lorient et les tumultes qui ont suivi, la mise au vert a finalement été allégée selon les informations de RMC. Alors que les joueurs devaient camper à la Commanderie de jeudi à dimanche pour préparer au mieux la réception de Nice et que les séances d’entraînement ont été doublées mardi et mercredi, le board marseillais a finalement décidé de lâcher du lest.

Les hommes d’Habib Beye ont été autorisés à rentrer chez eux vendredi. Ces derniers seront tout de même de retour sur site samedi, en veille de match.

McCourt a rendu visite aux joueurs

Vendredi, le propriétaire Frank McCourt a également rendu visite aux joueurs. L’homme d’affaires américain a pris la parole devant tout le groupe pour lui demander de prendre ses responsabilités et de tout faire pour accrocher une place en Ligue des champions.

Actuellement sixième de Ligue 1, le club phocéen doit impérativement vaincre Nice, toujours concerné par la course au maintien et qui vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de France, pour se relancer dans la course à la C1. Lyon, troisième, ne compte que deux points d’avance.

Tout est encore possible.

Trois absents supplémentaires à l’OM pour le match contre Nice