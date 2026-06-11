Téléfoot maintenu et même prolongé sur L’Équipe

Qui a dit que Téléfoot était mort ? D’abord sur le déclin et proche de la fin, Téléfoot va finalement poursuivre sa belle histoire sur la Une. L’Équipe a annoncé ce jeudi matin que TF1 avait pris la décision de maintenir son émission dominicale fétiche à 11 heures à la rentrée, et ce, en dépit d’audiences en roue libre ces dernières semaines.

Une collaboration TF1-L’Équipe à venir

Mais la survie de ce monument bientôt vieux de 49 ans n’est pas la seule nouvelle du jour. Le quotidien sportif a également annoncé un accord entre les groupes TF1 et L’Équipe concernant la création d’un magazine hebdomadaire de foot qui viendrait compléter Téléfoot. « Présentée également par Grégoire Margotton et produit en collaboration avec la direction des sports de TF1, cette nouvelle émission réunira journalistes, chroniqueurs et consultants issus des deux groupes, dont Bixente Lizarazu, peut-on lire sur L’Équipe. Après sa diffusion en direct, ce nouveau magazine sera ensuite disponible sur la plateforme TF1 +. Le tout avec toujours des images de Ligue 1, après un accord avec LFP Media. »

L’union fait la force.

L’équipe type des Polo