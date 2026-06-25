Un cadre des Bleus préservé face à la Norvège

Le temps du repos. Gêné par une blessure au dos ces dernières semaines, William Saliba est contraint de serrer les dents sur ce début de Mondial. Titulaire lors des deux premiers matchs contre le Sénégal et l’Irak, le Gunner sera préservé face à la Norvège ce vendredi.

« William ne sera pas là demain »

« Deux joueurs ne participeront pas à l’entraînement aujourd’hui : William Saliba, qui va être ménagé (contre la Norvège, NDLR), et Marcus Thuram, qui a une petite douleur au mollet et qui sera ménagé aujourd’hui », a lancé Guy Stéphan en conférence de presse ce jeudi soir. Avant d’en rajouter une couche et d’entériner le forfait de l’ancien Stéphanois : « William ne sera pas là demain. Il faut se référer à celui qui l’a remplacé les derniers matchs… » Si on joue aux devinettes, c’est bien Maxence Lacroix qui devrait le remplacer dans le onze. Une information avancée par L’Équipe.

Lancé provisoirement sur le devant de la scène en l’absence de Didier Deschamps, endeuillé suite au terrible décès de sa maman et rentré en France pour les obsèques, le célèbre adjoint chauve a aussi évoqué sa liberté de choix et de coaching : « Ce n’est pas un secret, on échange avec Didier. Demain ça sera très particulier pour lui, il n’y aura pas beaucoup d’échanges. On a un plan. »

Le match des coiffeurs risque de faire des heureux.