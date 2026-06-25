Un cadre de la Tchéquie annonce sa retraite internationale

Le fameux Tchèque en bois. À la suite de la débandade de la Tchéquie à la Coupe du monde (éliminée après un match nul et deux défaites, la dernière contre le Mexique), Patrik Schick a décidé de claquer la porte de la sélection. Le colosse de 30 ans s’en est expliqué dans un post Instagram publié ce jeudi.

Du ménage à faire

Troisième meilleur buteur de l’histoire de la sélection (derrière Jan Koller et Milan Baroš) du haut de ses 26 buts (ce qui le place à égalité avec Vladimir Šmicer) et 56 sélections, l’attaquant sous contrat avec le Bayer Leverkusen se dit « fier de ce [qu’il a] accompli sous le maillot national » et affirme que sa décision « ne s’est pas prise du jour au lendemain » et qu’il la mûrissait « depuis longtemps ».

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Néanmoins, Schick semble avoir atteint un certain degré de ras-le-bol vis-à-vis des instances du football tchèque qu’il nomme à demi-mot dans son communiqué : « J’ai aussi le sentiment que le football tchèque a BEAUCOUP, BEAUCOUP plus à offrir que ce qu’il a montré ces dernières années. Il faut regarder la vérité en face et changer beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas depuis longtemps. »

I-Schick tout commence. Ou s’arrête, c’est selon.

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