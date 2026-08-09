Un ancien parisien rejoint l'Arabie saoudite

On tient le transfert de l’été ! En fin de contrat avec Everton, Idrissa Gueye a trouvé où poursuivre sa carrière. L’ancien milieu de terrain du PSG s’est en effet engagé avec le club saoudien d’Al-Diriyah. Convoité entre autres par Le Havre, l’international sénégalais s’est engagé pour une saison plus une en option avec le promu en Saudi Pro League.

Embed t.co

Sur place, le milieu de terrain de 36 ans retrouvera notamment deux anciennes connaissances de Ligue 1 : Gaëtan Laborde et George-Kévin Nkoudou.

Le rêve d’une vie.

Le PSG a un nouveau défenseur