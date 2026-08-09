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Un ancien parisien rejoint l'Arabie saoudite

TB
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Un ancien parisien rejoint l'Arabie saoudite

On tient le transfert de l’été ! En fin de contrat avec Everton, Idrissa Gueye a trouvé où poursuivre sa carrière. L’ancien milieu de terrain du PSG s’est en effet engagé avec le club saoudien d’Al-Diriyah. Convoité entre autres par Le Havre, l’international sénégalais s’est engagé pour une saison plus une en option avec le promu en Saudi Pro League.

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Sur place, le milieu de terrain de 36 ans retrouvera notamment deux anciennes connaissances de Ligue 1 : Gaëtan Laborde et George-Kévin Nkoudou.

Le rêve d’une vie.

Le PSG a un nouveau défenseur

TB

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