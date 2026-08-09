Le PSG a un nouveau défenseur

On s’était dit rendez-vous dans dix ans. Une décennie après avoir définitivement quitté le club de la capitale pour Barcelone (à l’issue d’une saison à Rome), Lucas Digne est de retour au PSG. Le latéral gauche, qui portera le numéro 12 au pied de la Tour Eiffel, s’est engagé avec les double champions d’Europe jusqu’en 2029.

Embed t.co

Après huit saison en Premier League (quatre à Everton puis quatre autres à Aston Villa), Digne rapplique en Ligue 1 pour jouer les doublures de Nuno Mendes sous les ordres de Luis Enrique. Attendu depuis plusieurs semaines, il s’agit du deuxième transfert officialisé par le club de la capitale, quelques heures après l’arrivée d’un autre international français : Maghnes Akliouche.

Des hommes en quête de revanche face aux Anglais.

Lucas Digne n'est plus le même homme