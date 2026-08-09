Un joueur tombe des escaliers en célébrant un but… finalement annulé par le VAR

Si vous pensez avoir passé un week-end de merde, ayez une petite pensée pour le Brésilien Jacy. Le défenseur de Coritiba a vécu ce dimanche un véritable ascenseur émotionnel… ou plutôt une descente d’escaliers très rapide. Alors qu’il pensait avoir inscrit le second but de son équipe en début de seconde période face à Chapecoense, le joueur de 29 ans a placé le ballon sous son maillot pour rendre hommage à sa femme enceinte, avant de se précipiter vers les tribunes pour partager sa joie avec les supporters. Il a alors sauté par-dessus les panneaux publicitaires… sans se douter qu’un escalier menant au vestiaire des visiteurs se trouvait juste derrière.

« La même chose est arrivée à un autre joueur »

Un membre de la sécurité, posté à quelques mètres de là, a immédiatement compris ce qui allait se passer. Trop tard. « J’ai essayé de l’aider, mais je n’ai rien pu faire. Curieusement, la même chose est arrivée à un autre joueur il y a quelques années. Joel avait fait exactement la même chose et était tombé au même endroit. Et c’est moi qui étais là », a raconté l’agent de sécurité à Cazé TV.

A reação do funcionário do Coritiba ao ver o Jacy caindo no túnel do vestiário do Couto Pereira. 📽️instacoritiba pic.twitter.com/tHrqDR85qm — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 9, 2026

Secoué par la chute, Jacy est tout de même parvenu à se relever, en boitant, mais a été contraint de céder sa place à Rodrigo Moledo (48e). Cerise sur le gâteau de la lose : le but du Brésilien a été annulé après une intervention du VAR. Après la rencontre, remportée 2-1 par Coritiba, Jacy a rassuré sur son état physique : « Je vais bien. Les défenseurs ne marquent pas beaucoup de buts, alors je me suis emballé, et les douves (l’escalier menant au vestiaire visiteur, NDLR) étaient ouvertes. Je vais faire examiner mon pied.Il est un peu douloureux, mais ça va. »

On espère qu’il n’a pas perdu le bébé.

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