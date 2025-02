Au Brésil, un arbitre fait appel à la police pour expulser un joueur violent

Les bleus arrivent quand le rouge ne suffit pas.

La 11ᵉ journée du Campeonato Paranaense au Brésil nous a réservé une scène bien surprenante. Samedi soir, lors du match entre Parana Clube et Coritiba (0-2), l’arbitre Matheus Bortolini a dû solliciter l’intervention de la police militaire pour expulser le défenseur après son rouge, comme rapporte L’Équipe.

Métier à haut risque

Peu de temps avant la mi-temps, le défenseur central de l’équipe locale, avait découpé sans scrupules l’attaquant adverse, s’attirant ainsi les foudres de l’arbitre, sortant son carton rouge. Mais la réaction du joueur a été virulente. Mécontent de la décision, il s’est montré agressif, a pointé du doigt l’arbitre et l’a bousculé. Face à cette attitude jugée menaçante, Matheus Bortolini a préféré appeler les forces de l’ordre.

<iframe loading="lazy" title="MELHORES MOMENTOS: PARANÁ CLUBE 0 X 2 CORITIBA | CAMPEONATO PARANAENSE 2025 | 11ª RODADA | NSPORTS" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/X6cT3yYxi_U?start=97&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

« En raison de son comportement agressif et intimidant, j’ai demandé la présence de la police, qui est entrée sur le terrain pour ma sécurité », a expliqué l’arbitre dans son rapport officiel. Les policiers, déjà présents en bord de terrain, ont rapidement réagi. Boucliers en main, ils se sont interposés entre le joueur et l’arbitre afin d’éviter tout débordement. Cette intervention a suffi à refroidir Diego Ivo qui n’avait sûrement pas envie de se faire matraquer et a finalement quitté la pelouse sans résistance supplémentaire.

Terrible de devoir en arriver là.

