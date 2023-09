Jesé déjà au cœur d’une polémique dans son nouveau club brésilien

Déjà une histoire.

Alors qu’il vient à peine de signer son contrat avec Coritiba, Jesé est déjà au cœur d’une polémique. Tandis que son nouveau club l’a présenté sur Instagram avec son nouveau maillot floqué du numéro 11, le propriétaire de ce numéro, Alef Manga, a répondu en commentaire sous la publication du club : « Il porte déjà un nom, le mien ».

Ce que ne précise pas Manga, c’est qu’il a été prêté au club chypriote du Pafos FC cet été pour une saison. Et qu’il n’ait pas autorisé à prendre part aux compétitions brésiliennes tant qu’il ne sera pas jugé dans une affaire de paris, dont le procès aura lieu le 28 septembre prochain. Pour rappel, Jesé vient de quitter la Sampdoria où il avait joué onze matchs et marqué un but.

Ancien de la Sampdoria, mais pas de geine donc, à prendre le numéro d’un autre.

