Erik Ten Hag demande du soutien pour Marcus Rashford

Mais où est passé Marcus Rashford ?

L’Anglais ne fait pas l’unanimité cette saison à Manchester United, où il facture huit buts et cinq passes décisives en 40 matchs.Pour ne rien arranger, l’ailier semble très mal vivre les critiques acerbes dont il est la cible. Ce vendredi, le joueur formé à Manchester United a publiquement remercié un fan qui s’était fendu d’un tweet prenant sa défense : « J’apprécie ton soutien ! C’est de l’abus et ça dure depuis des mois. Trop c’est trop. »

I appreciate your support! It is abuse and has been for months. Enough is enough https://t.co/MUfiU0JwEb — Marcus Rashford (@MarcusRashford) April 25, 2024

Présent en conférence de presse avant de recevoir Burnley ce samedi, Erik Ten Hag a dit tout le bien qu’il pensait de « Rashy » : « J’ai beaucoup de sympathie pour Rashy. L’année dernière, il a fait une super saison, la meilleure de sa carrière avec 30 buts. Cette saison, il a plus de mal et a été beaucoup critiqué. Je pense que nous devons le soutenir. Tout le monde devrait le soutenir et le pousser pour le ramener au niveau où il était l’an passé. Il a besoin de soutien. On sait tous de quoi il est capable. »

"I have a lot of sympathy for him" Erik ten Hag says "everyone has to back" Marcus Rashford after he has faced criticism this season 🔴 pic.twitter.com/gDxmfWqO8L — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 26, 2024

Une saison sans pour tout le monde, à Manchester United.