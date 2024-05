Les ultras parisiens négocieraient un envahissement de terrain en cas de qualification

Qui ne tente rien n’a rien.

À moins de 24 heures de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le Paris-SG et Dortmund, les membres du Collectif Ultras Paris (CUP), essayeraient de négocier un envahissement de terrain encadré en cas de qualification. Sans surprise, cette idée n’emballe pas le club de la capitale.

Même si ce n’était pas au même stade de la compétition, ce grand rendez-vous européen, qui peut permettre à Paris de rallier Wembley pour vivre une nouvelle finale de Ligue des champions, rappelle forcément le PSG-Dortmund du 16 février 2020 en pleine pandémie du Covid-19, où les supporters parisiens étaient réunis en nombre malgré le huis clos décrété pour le 8e de finale retour. Cette fois, le Parc des princes sera à guichets fermés. Une perspective qui enchante forcément Luis Enrique, l’entraîneur du Paris-SG :« On a de la chance de pouvoir jouer ce type de match, ce sera une fête et on profitera de nos supporters. »

Espérons que l’issue soit aussi joyeuse.