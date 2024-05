Toujours aussi offensif, cet Adi Hütter.

Alors que la saison de Ligue 1 s’apprête à se terminer et que son équipe a assuré sa deuxième place au classement avant même l’ultime journée de championnat, l’entraîneur de Monaco est revenu sur plusieurs sujets dans une interview accordée à L’Équipe. Et notamment sur les trophées UNFP, que l’Autrichien a critiqués : aucun joueur de son effectif ne fait partie de l’équipe type dévoilée, un choix complètement absurde selon le technicien.

« Quand vous voyez la saison d’Alexandre Golovine, de Takumi Minamino, de Youssouf Fofana, de Maghnes Akliouche, et que personne n’est dans cette équipe, je ne comprends pas. Quand vous terminez deuxièmes, que vous jouez l’un des footballs les plus spectaculaires du championnat et que personne n’est récompensé, cela a de quoi surprendre », a ainsi regretté le coach de l’ASM, visiblement amer.

Ce sera pour l’année prochaine… ou pas.